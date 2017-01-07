В исправительных учреждениях отслужили рождественскую литургию

07.01.2017 12:51 Рождественские службы прошли в храмах исправительных учреждений Министерства пробации Грузии.



Грузинская Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января. В этот день, начиная с ночи, в храмах Грузии проходят праздничные службы, а в столице - Тбилиси, днем состоится традиционное шествие "Алило".



Посещающие церкви осужденные приняли участие в Божественной литургии, праздничных церковных песнопениях и присоединились к инициативе Патриарха встретить Рождество со свечой на окне.















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