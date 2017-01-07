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С площади Роз началось рождественское шествие «Алило»
07.01.2017 15:49
С площади Роз началось рождественское шествие «Алило». В его первых рядах идут дети, за ними следуют граждане, переодетые пастухами, а так же в национальных костюмах.
Шествие театрализованное, в нем принимают участие и духовные лица. Участники «Алило» идут по проспекту Руставели, из-за этого движение транспорта перекрыто.
Участники шествия раздают прохожим поздравительные открытки.
Население передает участникам «Алило» сладости и подарки. Принесенные же в собор Пресвятой Троицы пожертвования будут в последствии распределены по детским домам и приютам для обездоленных.
Традиция «Алило» в Грузии берет начало с V-VI века, в последние годы она вновь восстановлена.
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