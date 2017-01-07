В Кутаиси новорожденную девочку нашли на улице

07.01.2017 16:34 В Кутаиси, на улице Автостроителей обнаружен младенец, завернутый в полиэтиленовый пакет.



Сразу же после родов мать оставила малыша на улице. Ребёнку чудом удалось не замёрзнуть- его вовремя заметили сотрудники патрульной полиции.



По словам очевидцев происшествия, в настоящее время новорожденная девочка госпитализирована.



Как уточнили в полиции, в связи с фактом возбуждено уголовное дело по статье 173 УК Грузии (нарушение правил усыновления/удочерения).















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