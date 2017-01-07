Первые лица Грузии приняли участие в шествии "Алило"

07.01.2017 19:42 В Тбилиси прошло театрализованное шествие "Алило". Столичные улицы наполнились людьми в костюмах библейских персонажей, которые песнопениями оповещают мир о рождении Христа. Рождественские дары жителям своей страны преподнесли первые лица Грузии.



Участники рождественского шествия пришли к резиденции президента, где их встретил Георгий Маргвелашвили и вручил дары.



Глава государства еще раз поздравил их и всю Грузию с Рождеством Христовым.



«Сегодня, в этот солнечный день хочу еще раз поздравить всех с праздником, когда в нас рождается любовь друг к другу, поддержка и взаимная помощь», - сказал президент.



К шествию присоединился и мэр столицы Давид Нармания.



Он сердечно поздравил всех жителей Грузии с праздником.



Участие в шествии в Тбилиси принимают несколько тысяч верующих, которые собрались на площади Революции Роз и прошли по центральному проспекту Руставели.



Одна из главных ролей отведена детям, которые одеты в белые одежды. Также в шествии участвуют представители духовенства, которые несут иконы, кресты и флаги. За ними следуют прихожане пешком и на повозках, запряженных быками.



Шествие завершится у кафедрального собора Пресвятой Троицы, где пройдет рождественский молебен.



По пути следования "Алило" население будет передавать участникам шествия подарки и сладости. Пожертвования будут переданы детским домам и приютам для бедных.



Накануне, в сочельник, во всех храмах страны прошли праздничные богослужения. Торжественную службу Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй традиционно провел в Кафедральном соборе Святой Троицы. На праздничной литургии присутствовал премьер-министр Грузии и члены правительства.















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