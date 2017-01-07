Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Первые лица Грузии приняли участие в шествии "Алило"


07.01.2017   19:42
В Тбилиси прошло театрализованное шествие "Алило". Столичные улицы наполнились людьми в костюмах библейских персонажей, которые песнопениями оповещают мир о рождении Христа. Рождественские дары жителям своей страны преподнесли первые лица Грузии.

Участники рождественского шествия пришли к резиденции президента, где их встретил Георгий Маргвелашвили и вручил дары.

Глава государства еще раз поздравил их и всю Грузию с Рождеством Христовым.

«Сегодня, в этот солнечный день хочу еще раз поздравить всех с праздником, когда в нас рождается любовь друг к другу, поддержка и взаимная помощь», - сказал президент.

К шествию присоединился и мэр столицы Давид Нармания.

Он сердечно поздравил всех жителей Грузии с праздником.

Участие в шествии в Тбилиси принимают несколько тысяч верующих, которые собрались на площади Революции Роз и прошли по центральному проспекту Руставели.

Одна из главных ролей отведена детям, которые одеты в белые одежды. Также в шествии участвуют представители духовенства, которые несут иконы, кресты и флаги. За ними следуют прихожане пешком и на повозках, запряженных быками.

Шествие завершится у кафедрального собора Пресвятой Троицы, где пройдет рождественский молебен.

По пути следования "Алило" население будет передавать участникам шествия подарки и сладости. Пожертвования будут переданы детским домам и приютам для бедных.

Накануне, в сочельник, во всех храмах страны прошли праздничные богослужения. Торжественную службу Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй традиционно провел в Кафедральном соборе Святой Троицы. На праздничной литургии присутствовал премьер-министр Грузии и члены правительства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Австрийская и германская компании получили право летать на зимние курорты Грузии
В торговом центре Рухи будет функционировать авторынок
В 2016 году SOCAR почти на 15% снизила прокачку нефти по Баку-Супса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили надеется на «рациональное решение» марионеточных властей Абхазии
Закрытие пропускных пунктов является шагом назад в защите прав грузинского населения Абхазии - омбудсмен
Юрист компании «Конти-Опт» рассказал детали «гей-скандала» в Абхазии
Цихелашвили: Сегодня на оккупированных территориях идет процесс русификации
Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
«Кавказский узел» заподозрил спикера парламента Чечни в угрозах журналистам
Китай внес соглашение о свободной торговле с Грузией в десятку событий года
В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве телеведущего Кокурхоева
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна