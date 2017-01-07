|
Первые лица Грузии приняли участие в шествии "Алило"
07.01.2017 19:42
В Тбилиси прошло театрализованное шествие "Алило". Столичные улицы наполнились людьми в костюмах библейских персонажей, которые песнопениями оповещают мир о рождении Христа. Рождественские дары жителям своей страны преподнесли первые лица Грузии.
Участники рождественского шествия пришли к резиденции президента, где их встретил Георгий Маргвелашвили и вручил дары.
Глава государства еще раз поздравил их и всю Грузию с Рождеством Христовым.
«Сегодня, в этот солнечный день хочу еще раз поздравить всех с праздником, когда в нас рождается любовь друг к другу, поддержка и взаимная помощь», - сказал президент.
К шествию присоединился и мэр столицы Давид Нармания.
Он сердечно поздравил всех жителей Грузии с праздником.
Участие в шествии в Тбилиси принимают несколько тысяч верующих, которые собрались на площади Революции Роз и прошли по центральному проспекту Руставели.
Одна из главных ролей отведена детям, которые одеты в белые одежды. Также в шествии участвуют представители духовенства, которые несут иконы, кресты и флаги. За ними следуют прихожане пешком и на повозках, запряженных быками.
Шествие завершится у кафедрального собора Пресвятой Троицы, где пройдет рождественский молебен.
По пути следования "Алило" население будет передавать участникам шествия подарки и сладости. Пожертвования будут переданы детским домам и приютам для бедных.
Накануне, в сочельник, во всех храмах страны прошли праздничные богослужения. Торжественную службу Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй традиционно провел в Кафедральном соборе Святой Троицы. На праздничной литургии присутствовал премьер-министр Грузии и члены правительства.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна