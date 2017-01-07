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Ответственность за нападение на гендиректора «Рустави 2» взял на себя Рати Гачечиладзе
07.01.2017 23:03
Ответственность за нападение на гендиректора телекомпании "Рустави 2" взял на себя Рати Гачечиладзе, сын кандидата в президенты на выборах 2008 года Левана Гачечиладзе.
Как пишет Рати Гачечиладзе на своей странице в Фейсбук, на Гварамия напал он и никто кроме него в этом инциденте не участвовал.
"Этот случай, который произошел в ресторане Dinning room, был моей реакцией на то физическое и моральное оскорбление, которое испытали мы с семьей в течение лет от Гварамиа и не только от него. Кроме меня в этом инциденте никто не участвовал", - пишет Рати Гачечиладзе.
Он также отметил, что вместе с адвокатом намерен явиться в соответствующее ведомство.
Нападение на Нику Гварамиа произошло в ресторане Dinning room, где он находился по случаю похорон своего отца. По его словам, в ресторане погас свет, а через несколько минут кто-то на него напал, и очнулся он уже на полу, после чего вызвал полицию. Очевидцы инцидента заявляют, что нападавших было двое.
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