Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ответственность за нападение на гендиректора «Рустави 2» взял на себя Рати Гачечиладзе


07.01.2017   23:03
Ответственность за нападение на гендиректора телекомпании "Рустави 2" взял на себя Рати Гачечиладзе, сын кандидата в президенты на выборах 2008 года Левана Гачечиладзе.

Как пишет Рати Гачечиладзе на своей странице в Фейсбук, на Гварамия напал он и никто кроме него в этом инциденте не участвовал.

"Этот случай, который произошел в ресторане Dinning room, был моей реакцией на то физическое и моральное оскорбление, которое испытали мы с семьей в течение лет от Гварамиа и не только от него. Кроме меня в этом инциденте никто не участвовал", - пишет Рати Гачечиладзе.

Он также отметил, что вместе с адвокатом намерен явиться в соответствующее ведомство.

Нападение на Нику Гварамиа произошло в ресторане Dinning room, где он находился по случаю похорон своего отца. По его словам, в ресторане погас свет, а через несколько минут кто-то на него напал, и очнулся он уже на полу, после чего вызвал полицию. Очевидцы инцидента заявляют, что нападавших было двое.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Австрийская и германская компании получили право летать на зимние курорты Грузии
В торговом центре Рухи будет функционировать авторынок
В 2016 году SOCAR почти на 15% снизила прокачку нефти по Баку-Супса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми избили россиянку
Цихелашвили надеется на «рациональное решение» марионеточных властей Абхазии
Закрытие пропускных пунктов является шагом назад в защите прав грузинского населения Абхазии - омбудсмен
Юрист компании «Конти-Опт» рассказал детали «гей-скандала» в Абхазии
Цихелашвили: Сегодня на оккупированных территориях идет процесс русификации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Организация Трампа прекращает проект строительства комплекса Трамп-тауэр в Батуми
Армению в 2016 году покинули 60 тысяч человек
Премьер-министр Грузии поздравил армян с Рождеством
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна