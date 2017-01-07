Леван Гачечиладзе считает естественной реакцией избиение его сыном гендиректора «Рустави 2»

07.01.2017 23:44 Кандидат в президенты на выборах 2008 года и еще совсем недавно владелец телекомпании «Маэстро» Леван Гачечиладзе объяснил поступок сына, который совершил нападение на гендиректора телекомпании «Рустави 2».



По его словам, инцидент не был заранее запланирован.



"Он случайно встретил его, и это была естественная реакция. Ничего заранее запланировано не было. Ему уже все это надоело",- сказал Гия Гачечиладзе.



МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с нападением на генерального директора оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамия.



Инцидент произошел в ресторане "Дайнинг румс" на улице Палиашвили в Тбилиси. Следствие ведется по факту нанесения побоев несколькими людьми, что предполагает наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет.















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