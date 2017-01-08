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За избиение гендиректора «Рустави 2» задержан Рати Гачечиладзе


08.01.2017   12:31
По факту избиения генерального директора телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамия задержан Рати Гачечиладзе. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.

«В результате следственных действий, осуществленных сотрудниками Управления детективов Департамента тбилисской полиции МВД, задержан Р.Г. 1986 года рождения. Следствием установлено, что обвиняемый 7 января текущего года в Тбилиси, в ресторане Dinning room нанес физическое и словесное оскорбление Н.Г. 1976 года рождения», - говорится заявлении.

Следствие ведется по 1-й части статьи 126 УК Грузии (систематическое избиение или другого рода насилие, вызвавшее у пострадавшего физические или психические страдания). Указанные действия наказываются ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного до трех лет.






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