|
Патриарх: Второй день после Рождества Христова называется Собором Пресвятой Богородицы и это праздник родственников Божией Матери
08.01.2017 16:09
Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский, Святейший и Блаженнейший Илия II совершил воскресную службу в кафедральном соборе Троицы в Тбилиси.
Его Святейшество поздравил паству с Рождеством Христовым. Он также отметил, что второй день после Рождества Христова называется Собором Пресвятой Богородицы и это праздник родственников Божией Матери.
«Мы просим их, чтобы их молитвами, молением и содействием дал нам Господь мира своею большой милостью.
Сегодня мы особенно празднуем день царя Давида, написавшего бессмертные псалмы. Святой Давид - избранный Господом, он пас овец и Бог поставил его царем Израиля», - отметил грузинский патриарх.
В воскресной службе принял участие болгарский митрополит Николай.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна