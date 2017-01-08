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Патриарх: Второй день после Рождества Христова называется Собором Пресвятой Богородицы и это праздник родственников Божией Матери


08.01.2017   16:09
Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский, Святейший и Блаженнейший Илия II совершил воскресную службу в кафедральном соборе Троицы в Тбилиси.

Его Святейшество поздравил паству с Рождеством Христовым. Он также отметил, что второй день после Рождества Христова называется Собором Пресвятой Богородицы и это праздник родственников Божией Матери.

«Мы просим их, чтобы их молитвами, молением и содействием дал нам Господь мира своею большой милостью.
Сегодня мы особенно празднуем день царя Давида, написавшего бессмертные псалмы. Святой Давид - избранный Господом, он пас овец и Бог поставил его царем Израиля», - отметил грузинский патриарх.
В воскресной службе принял участие болгарский митрополит Николай.






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