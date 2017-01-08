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Британское антидопинговое агентство хочет запретить России участие в Олимпиаде-2018


08.01.2017   16:49
Глава Британского антидопингового агентства считает, что всей российской команде следует запретить принимать участие в Олимпиаде 2018 года. Об этом председатель UKAD Дэвид Кенворти заявил в интервью ВВС.

"Да, я думаю, что российские спортсмены должны быть отстранены от Олимпиады. Их должны были отстранить от Олимпиады еще летом 2016-го. Считаю, что Паралимпийский комитет поступил правильно, отстранив Россию. МОК же все испортил", - сказал он.

По его словам, Россия допустила вопиющие нарушения с допингом, что негативно сказывается на имидже всего спорта.

"С этим было связано слишком много политики, вот в чём проблема. Люди, вероятно, пытались защитить свои шкурные интересы. Нам крайне важно все правильно сделать, иначе мы рискуем потерять доверие зрителей. Если они прекратят ходить, то зачем делать спорт", — приводит его мнение ВВС.

Кенворти добавил, что был равнодушен к Играм в Рио, потому что видел там Россию.

"Просто невероятно, что было сделано. Это унижает весь спорт. Главное, что нужно сделать, - это заставить Россию вернуться в рамки правил. На это уйдет много времени и сил", - подытожил он.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) отобрал у России право на проведение этапа Кубка мира в Челябинске (10-12 марта).

Ранее сборные Чехии, Норвегии и Великобритании заявили о намерении бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который должен состояться в российской Тюмени.

Еще раньше Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года из России в немецкий город Кенигсзее. Изначально турнир должен был пройти в Сочи, но в последние дни ведущие скелетонные страны объявили о бойкоте чемпионата мира.






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