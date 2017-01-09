Новый гендиректор ОВГ приступил к исполнению обязанностей

09.01.2017 12:32 Генеральный директор Общественного вещателя Грузии Васил Маглаперидзе приступил к выполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня.



Бывший генеральный продюсер одной из передач на телеканале GDS был избран гендиректором Общественного ТВ 6 января. Он одержал победу во втором туре выборов, набрав шесть из восьми голосов членов попечительского совета телевидения.



Первоначально на должность гендиректора Общественного ТВ претендовали 15 кандидатов, один из которых после изучения представленной документации не был переведен на следующий этап, а из оставшихся 14 претендентов попечительский совет отобрал для второго тура пять кандидатов. Кроме Маглаперидзе, который в первом туре получил четыре голоса членов попечительского совета, на этот пост претендовали Тинатин Бердзенишвили — два голоса, Нино Зауташвили и Натия Купрашвили, набравшие по одному голосу, и Заал Анджапаридзе, не получивший поддержки ни от кого из членов совета. В итоге, во второй тур прошли Маглаперидзе и Бердзенишвили, после чего большинством голосов генеральным директором был избран Васил Маглаперидзе.















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