Сыну экс-кандидата в президенты Грузии официально предъявлено обвинение

09.01.2017 17:03 Сыну экс-кандидата в президенты Грузии Рати Гачечиладзе официально предъявлено обвинение по факту нападения на руководителя телекомпании «Рустави-2» Нику Гварамия.



После этого Главпрокуратура обратится к Городскому суду с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанного.



Уголовное дело об избиении генерального директора телеканала "Рустави 2" Ники Гварамия должно быть ужесточено и переквалифицировано со статьи "насилие" на "преследование в связи с политической или общественной деятельностью" или "хулиганство", считают адвокаты Гварамия.



Напомним, что в связи с нападением МВД Грузии возбудило уголовное дело по ст. 126 УК Грузии (насилие).



Инцидент произошел в тбилисском ресторане, расположенном по улице Павлиашвили. Когда Ника Гварамия с родственниками и знакомыми собрался после похорон отца, в заведении внезапно погас свет. В темноте кто-то набросился на гендиректора с кулаками, ударили твердым предметом по голове, что спровоцировало потерю сознания.



После возбуждения уголовного дела в Facebook появилось признание Рати Гачечиладзе, который назвал избиение реакцией на физические и моральные оскорбления. По его словам, нападение на Гварамия он совершил самостоятельно, хотя по словам потерпевшего преступников было минимум двое.















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