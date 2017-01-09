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Сыну экс-кандидата в президенты Грузии официально предъявлено обвинение


09.01.2017   17:03
Сыну экс-кандидата в президенты Грузии Рати Гачечиладзе официально предъявлено обвинение по факту нападения на руководителя телекомпании «Рустави-2» Нику Гварамия.

После этого Главпрокуратура обратится к Городскому суду с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Уголовное дело об избиении генерального директора телеканала "Рустави 2" Ники Гварамия должно быть ужесточено и переквалифицировано со статьи "насилие" на "преследование в связи с политической или общественной деятельностью" или "хулиганство", считают адвокаты Гварамия.

Напомним, что в связи с нападением МВД Грузии возбудило уголовное дело по ст. 126 УК Грузии (насилие).

Инцидент произошел в тбилисском ресторане, расположенном по улице Павлиашвили. Когда Ника Гварамия с родственниками и знакомыми собрался после похорон отца, в заведении внезапно погас свет. В темноте кто-то набросился на гендиректора с кулаками, ударили твердым предметом по голове, что спровоцировало потерю сознания.

После возбуждения уголовного дела в Facebook появилось признание Рати Гачечиладзе, который назвал избиение реакцией на физические и моральные оскорбления. По его словам, нападение на Гварамия он совершил самостоятельно, хотя по словам потерпевшего преступников было минимум двое.






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