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Гварамия: Заявление адвоката Гачечиладзе о провокации- абсолютная ложь


09.01.2017   19:56
Гендиректор оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия назвал «абсолютной ложью» обвинения адвоката сына экс-кандидата в президенты Грузии Рати Гачечиладзе.

Напомним, что сегодня ранее адвокат Лили Гелашвили, комментируя журналистам информацию о жестоком избиении руководителя «Рустави 2», заявила о том, что именно Ника Гварамия спровоцировал 7 января инцидент в ресторане.

«Заявление о том, что была провокация- это абсолютная ложь. В первую очередь, следует заявить о том, что я вообще не знаком с Рати Гачечиладзе и даже не заметил его присутствия в тот день. Это для меня был особый день, и я ни о ком не вспоминал, не то, что о Гачечиладзе. Кто такой Леван Гачечиладзе, чтобы я вспоминал о его существовании?

Мы говорили спокойно, тихо, говорили о моей проблеме - кончине отца. О чем же еще мы должны были говорить в тот день?

Конечно, я не видел нападения, так как на меня напали подкравшись сзади. Несмотря на это, я видел двоих, но уже убегавших нападающих. Их видели и мои друзья, которые, в тот день были со мной, и у меня нет никаких оснований не доверять им. Я действительно могу сказать, что там было два человека, а власти и следствие должны установить личность второго участника инцидента»,- отметил Гварамия.

Нападение на Нику Гварамия произошло 7 января в ресторане The Dining Room в Тбилиси. В какой-то момент в зале погас свет, и гендиректора ударили по голове твердым предметом, после чего он на время потерял сознание.

МВД Грузии возбудило уголовное дело. Гварамия заявил, что найти нападавших станет «целью жизни».

Позже сын экс-кандидата в президенты Грузии Рати Гачечиладзе в соцсети Facebook написал, что это он избил Гварамия, так как его семья не один год страдала от него и его соратников. Гачечиладзе сдался полиции. Адвокат Гварамия требовал ужесточить обвинение и переквалифицировать дело.






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