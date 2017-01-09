В Тбилисской клинике пациенту пришили отрубленную руку

09.01.2017 22:35 В Тбилисском Центре высоких медицинских технологий (Университетская клиника имени Ингороква) провели уникальную операцию: 34-летнему мужчине пришили отрубленную руку.



Как сообщили журналистам в клинике, пациент был доставлен сюда 5 января с производственной травмой, у него была полностью отрублена правая рука.



Хирурги Зураб Гогинашвили и Майя Лобжанидзе провели операцию по реплантации правой руки.



«Операция завершилась успешно. Был проведен остеосинтез кости плеча, найдены поврежденные кровеносные сосуды и нервы, с помощью венозных вставок восстановилась артерия плеча и вены, после чего было восстановлено кровоснабжение конечности…», — сообщил Зураб Гогинашвили.



Пациент переведен в реанимацию. До полного выздоровления и восстановления ему придется пройти длительный курс лечения и реабилитационный период. Врачи обещают сделать все возможное, чтобы избежать осложнений в этот период.



"Новости-Грузия"











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