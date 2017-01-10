Рассмотрение дела «Центр Поинт Групп» в суде отложено

10.01.2017 14:30 Рассмотрение дела «Центр Поинт Групп» в Тбилисском городском суде отложено. Сегодня суд должен был допросить свидетелей стороны обвинения по эпизоду жилого комплекса «Магнолия» в Батуми, однако адвокат потребовал перенести заседание.



Ходатайство защиты одного из фигурантов дела, основателя «Центр Поинт Групп» Майи Рчеулишвили о переносе судебного заседания на месяц, не было удовлетворено. Однако судебный процесс был отложен на два дня по инициативе судьи для того, чтобы выяснить, куда будет помещена Майя Рчеулишвили, находящаяся в данный момент в больнице.



По словам прокурора Давида Гумберидзе, ведущего это дело, Майя Рчеулишвили отказалась от лечения. Соответственно, в медицинском учреждении принято решение вернуть Рчеулишвили в уголовно-исправительное учреждение.



По словам прокурора, Рчеулишвили уклоняется от посещения судебных заседаний и заинтересована в затягивании процесса.



Следующее судебное заседание должно состояться 12 января.















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