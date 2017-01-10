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Грузинский борец Владимир Хинчегашвили признан лучшим борцом планеты


10.01.2017   17:36
Грузинский борец вольного стиля Владимир Хинчегашвили, завоевавший золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, новый сезон начал в ранге лидера мирового рейтинга в своей весовой категории (-57 кг), говорится в сообщении на сайте UWW.

Помимо золота в Рио, в 2016 году Хинчегашвили стал чемпионом Европы, выиграл Кубок Европейских наций в составе сборной Грузии, а также стал победителем клубного чемпионата Мира.

Стоит также отметить, что уже в январе этого года Хинчегашвили одержал свою очередные победы. На стартовавшей в Индии Pro Wrestling League, Хинчегашвили, выступающий за клуб "Пенджаб Ройалс", выиграл две схватки, а его команда занимает промежуточное третье место в турнирной таблице, сообщает официальный сайт турнира.






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