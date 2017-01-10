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Обвиняемый в насилии против гендиректора «Рустави 2» освобожден из заключения под залог


10.01.2017   17:59
Рати Гачечиладзе, обвиняемый в насилии в отношении генерального директора телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия, 9 января вечером был освобожден из зала суда после двухдневного содержания под стражей Тбилисским городским судом взамен на выплату залога в размере 5 тысяч лари.

Сын активного в прошлом политика и бывшего кандидата в президенты Левана Гачечиладзе Рати Гачечиладзе, который после того, как признался в нападении на Нику Гварамия в одном из ресторанов в Тбилиси и сам явился в полицию, здание суда покинул в спешке, предположительно, чтобы избежать общения с журналистами.

«Суд посчитал, что не существовало неотложной необходимости задержания лица по причине, что он мог скрыться, так как Рати Г. по собственной инициативе явился в следственный орган», - заявил Тбилисский городской суд.

«Соответственно, использованная мера пресечения сдерживающего характера – залог, обеспечивает надлежащее поведение обвиняемого до окончательного принятия решения по делу», - говорится в заявлении.

По сообщению суда, предварительное заседание суда по данному делу состоится 20 февраля.

Ника Гварамия, который в результате нападения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение мягких тканей, не присутствовал на заседании суда в понедельник, но написал на своей странице в Facebook: «Для меня одно важно – адекватная квалификация действий и пропорциональное наказание».

Следствие ведется по первой части статьи 126 Уголовного кодекса Грузии, которая касается случаев насилия и карается ограничением свободы до двух лет или лишением свободы от одного года до трех лет. Выдвинутую статью Гварамия называет «неадекватной», так как, по его словам, нападение имело групповой характер. С этим не согласна сторона защиты обвиняемого и заявляет, что инцидент был спровоцирован, но Гварамия и присутствовавшие на месте происшествия его друзья, в свою очередь, категорически не согласны с этим.






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