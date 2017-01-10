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В Кутаиси бастуют водители такси


10.01.2017   19:46
Около 300 водителей такси в городе Кутаиси, крупнейшем административном центре Западной Грузии, во вторник объявили забастовку, требуя от руководства компании повысить тарифы на перевозку пассажиров в связи с ростом цен на бензин, дизтопливо и автогаз.

По словам участников акции, с начала этого года они уже не могут зарабатывать столько, чтобы покрывать расходы на приобретение резко подорожавшего топлива.

"Если менеджмент компании не повысит тарифы, то не имеет никакого смысла работать", - сказал журналистам один из водителей.

В свою очередь, в компании заявляют, что тарифы пока не могут быть увеличены, поскольку все подорожало и на данном этапе администрация лишена возможности удовлетворить требования водителей.

Как сообщалось, в Грузии с 1 января 2017 года вдвое и более повышены ставки акциза на нефтепродукты, что уже сказалось на их розничной цене. В частности, акциз на 1 тонну бензина вырос с 250 лари до 500 лари, на дизельное топливо - со 150 лари до 400 лари, а на 1 тыс. кубометров газового топлива для автомобилей - с 80 лари до 200 лари. Более чем вдвое увеличена акцизная ставка на технические масла - до 800 лари за 1 тонну. (Официальный курс на 10 января - 2,7550 лари/$1).






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