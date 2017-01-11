НПО раскритиковали премьера Грузии за инициативу навести порядок в клубах

11.01.2017 22:31 Заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который выступил с инициативой по борьбе с беззаконием в ночных клубах Тбилиси, является популистским — так считают представители влиятельных неправительственных организаций.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня поручил МВД разобраться с ситуацией в ночных клубах в подземном комплексе под площадью Роз в Тбилиси, куда, по его словам, не впускают грузинских мужчин, а несовершеннолетних девочек вовлекают в проституцию. Премьер также заявив, что подобное отношение к мужчинам является нарушением антидискриминационного закона.



Директор неправительственной организации «ЛГБТ Грузии» Бека Гадабадзе напомнил, что цель антидискриминационного закона — защита представителей уязвимых социальных групп.



«Это из пальца высосанная тема, выдернутая из контекста. На самом деле, этот закон до сих пор не защищает те группы, которые часто подвергаются дискриминации – этнические, религиозные, а также сексуальные меньшинства. Я думаю, что заявление премьера – это популистское заявление и в этом случае он точь в точь повторяет риторику новоявленных фашистских групп», — сказал Бека Гадабадзе в интервью телекомпании «Рустави 2».



Аналогичного мнения придерживаются и в НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ).



«Детская проституция – это серьезное нарушение закона и если такое явление имеет место, то не имеет никакого значения, допускают или нет в это заведение этнических грузин. Такие учреждения в принципе не должны существовать и надо сделать все, чтобы они ушли с рынка», сказал в интервью «Рустави 2» юрист АМЮГ Георгий Гоциридзе.



«Что же касается других случаев работы клубов, где не происходит проституция несовершеннолетних и имеет место законная деятельность, мы считаем, что МВД тут ни при чем. Это предмет гражданской тяжбы в суде или это дело может изучить Народный защитник Грузии», — отметил Гоциридзе.



В расположенном под площадью Роз подземном комплексе в центре Тбилиси действует несколько ночных клубов и стриптиз-баров, которые принадлежат туркам или арабам.



Несколько раз около этих заведений проводились акции протеста против того, что в них не пускают местных мужчин. Последняя масштабная акция имела место в 2013 году – тогда несколько десятков разгневанных мужчин пришлось разгонять с помощью полиции.



Между тем владельцы и представители администрации заведений заявляют, что в клубы не впускают пьяных, дебоширов и тех, кто отказывается платить за вход. Клубы могут посещать все, кто проходит фейс-контроль, в том числе и местные жители, которые, как и посетители-иностранцы должны заплатить за вход в заведение около 50 лари (около 20 долларов).

















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