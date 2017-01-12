Состояние здоровья зятя президента и его друга стабильное

12.01.2017 10:44 Состояние здоровья зятя президента Грузии Миндии Гогочури стабильное. По информации в пресс-службы Республиканской больницы, также стабильно состояние здоровья друга зятя президента. Их жизни опасность не угрожает.



Как заявляют в пресс-службе Республиканской больницы, от распространения детальной информации о состоянии здоровья раненых они воздерживаются по просьбе семьи.



По имеющейся информации, оба раненых вчера были прооперированы.



Вчера на улице Баланчивадзе в Тбилиси был ранен зять президента Грузии Миндия Гогочури. Он является мужем дочери Маки Чичуа, Машо Чичуа. Вчера же Миндию Гогочури доставили в Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы. В Республиканской больнице находится и его друг, который также был ранен. По имеющейся информации, он ранен в область плеча.



По информации МВД, следствие начато по статьям 118-й и 236-й УК Грузии (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью и противозаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия).















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