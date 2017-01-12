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Дети эмигрантов смогут изучать грузинский язык дистанционно
12.01.2017 11:19
Дети грузинских эмигрантов смогут бесплатно изучать родной язык посредством дистанционных онлайн уроков, сообщает министерство образования и науки Грузии.
Проект «Онлайн обучение грузинскому языку для детей, проживающих за рубежом» реализуется в соответствии с поправками в закон «Об общем образовании». Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал поправки 6 января.
Менеджер проекта Нино Чантурия сообщила, что онлайн уроки будут проводится в группах, которые сформируют по возрасту и уровню знания грузинского языка.
«Министерство образования и науки Грузии тесно сотрудничает со структурой министерства иностранных дел, занимающейся вопросами диаспор, а также с посольствами Грузии в разных странах», — сказала Чантурия.
Она добавила, что дипломатические ведомства в ближайшее время предоставят всю информацию о новом проекте соотечественникам, проживающим за рубежом.
По словам Чантурия, внедрение современных технологий в образовательный процесс — один из главных приоритетов министерства образования и науки Грузии.
"Новости-Грузия"
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