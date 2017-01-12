Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дети эмигрантов смогут изучать грузинский язык дистанционно


12.01.2017   11:19
Дети грузинских эмигрантов смогут бесплатно изучать родной язык посредством дистанционных онлайн уроков, сообщает министерство образования и науки Грузии.

Проект «Онлайн обучение грузинскому языку для детей, проживающих за рубежом» реализуется в соответствии с поправками в закон «Об общем образовании». Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал поправки 6 января.

Менеджер проекта Нино Чантурия сообщила, что онлайн уроки будут проводится в группах, которые сформируют по возрасту и уровню знания грузинского языка.

«Министерство образования и науки Грузии тесно сотрудничает со структурой министерства иностранных дел, занимающейся вопросами диаспор, а также с посольствами Грузии в разных странах», — сказала Чантурия.

Она добавила, что дипломатические ведомства в ближайшее время предоставят всю информацию о новом проекте соотечественникам, проживающим за рубежом.

По словам Чантурия, внедрение современных технологий в образовательный процесс — один из главных приоритетов министерства образования и науки Грузии.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕС поддерживает торговлю, профессиональное образование, сельское хозяйство и переселенцев в Грузии
Грузия готовится к экспорту сыра в Россию
Правительство Грузии профинансирует создание трех новых предприятий в регионах
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазия может погрузиться во мглу
Президент Грузии призвал международное сообщество отреагировать на снос церкви в Абхазии
Оккупанты снесли церковь в Абхазии под военные нужды
В Сухуми придумывают новые фокусы для гальских грузин
Сухумскому кафедральному собору присвоен статус памятника культурного наследия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Белоруссия и Азербайджан обсудили перспективы сотрудничества
В Грузии НПО обвинили премьера в популизме
Советник президента Грузии встретился с представителями международных организаций
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна