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Менеджеры ночных клубов удивлены заявлению премьер-министра Грузии
12.01.2017 15:33
Менеджеры ночных клубов, расположенных близ площади Роз в Тбилиси, опровергли заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили о нарушениях закона.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду поручил МВД разобраться с ситуацией в ночных клубах близ площади Роз в центре Тбилиси, куда, по его словам, не впускают грузинских мужчин, а несовершеннолетних девочек вовлекают в проституцию.
"Нет даже одного человека, который скажет, что: "в Bank меня не впустили только потому, что я грузин". Когда приходит один человек, я ему устанавливаю лимит приблизительно в 50 лари (более 18 долларов). Я не хочу, чтобы просиживали стул за барной стойкой или стол из-за одной чашки кофе, или даже пять человек выпьют одно пиво", — сказала менеджер клуба The Bank Club Лела Мосешвили в эфире телекомпании "Рустави 2".
Комментарий сделала и менеджер Online Club Тамара Шекиладзе.
"У нас тут есть возрастное ограничение. Невозможно, чтобы кто-то зашел младше 18 лет, потому что у нас определенные правила. То есть, (человек – ред.) должен представить охране удостоверение личности. Я не думаю, чтобы происходила проституция. У нас есть девочки, которые танцуют и поют", — сказала Шекиладзе в эфире телекомпании "Имеди".
В вышеуказанных ночных клубах в основном время проводят иностранцы — представители восточных стран.
У ночных клубов близ площади Роз ранее прошла не одна акция протеста с требованием их закрытия. Участники акции обвиняли руководство этих клубов в введении ограничений по национальному признаку и способствовании проституции.
"Спутник-Грузия"
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