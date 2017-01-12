Городской суд оправдал бывшего министра энергетики Мамуку Николеишвили

12.01.2017 19:34 Тбилисский городской суд оправдал бывшего министра энергетики Грузии Мамуку Николеишвили. Он обвинялся в хищении крупной суммы денег из государственного бюджета и злоупотреблении правомочия. Он был объявлен в международный розыск. Прокуратура требовала для обвиняемого пресечения свободы сроком на 10 лет.



По заявлению прокурора дела, он не ожидал такого результата и после публикации мотивационной части с большой вероятностью обжалует решение городского суда в апелляционном суде.



По словам адвоката Мамуки Николеишвили, Ираклия Грдзелидзе, в многотомном деле, подготовленном прокуратурой, не было ни одного доказательства, которое хотя бы косвенно указывало на вину Мамуки Николеишвили.



















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