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Из-за транспортировки деревьев Иванишвили снимут ЛЭП железнодорожной магистрали


13.01.2017   11:05
Из-за начала транспортировки из Чакви в Уреки гигантского дерева магнолии, купленного экс-премьером Бидзиной Иванишвили, движение на автомобильной дороге Батуми-Кобулети прекращено.

Гигантское дерево в Уреки, в жилой дом Иванишвили на этот раз перевозят не морем, а по автомобильной дороге.

Работу осуществляет компания "Зимо".

По информации очевидцев, на дороге обрезают ветки деревьев, создающие проблемы в ходе перемещения дерева Иванишвили.

Представители компании, перевозящей дерево, заявили корреспонденту "Курьера", что уже отправили письмо в "ЖД Грузии", и получили разрешение снять линии электропередач железнодорожной магистрали с 12 часов до 15 часов полудня.








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