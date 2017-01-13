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Из-за транспортировки деревьев Иванишвили снимут ЛЭП железнодорожной магистрали
13.01.2017 11:05
Из-за начала транспортировки из Чакви в Уреки гигантского дерева магнолии, купленного экс-премьером Бидзиной Иванишвили, движение на автомобильной дороге Батуми-Кобулети прекращено.
Гигантское дерево в Уреки, в жилой дом Иванишвили на этот раз перевозят не морем, а по автомобильной дороге.
Работу осуществляет компания "Зимо".
По информации очевидцев, на дороге обрезают ветки деревьев, создающие проблемы в ходе перемещения дерева Иванишвили.
Представители компании, перевозящей дерево, заявили корреспонденту "Курьера", что уже отправили письмо в "ЖД Грузии", и получили разрешение снять линии электропередач железнодорожной магистрали с 12 часов до 15 часов полудня.
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