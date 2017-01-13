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Впервые за 39 лет общественности будет представлена картина Пиросмани «Свири»


13.01.2017   11:24
В Национальной галерее Грузии имени Дмитрия Шеварднадзе сегодня пройдет презентация картина Нико Пиросманишвили (Пиросмани) «Свири». Посетители смогут увидеть полотно впервые за 39 лет.

«Музей приобрел эту работу Нико Пиросманишвили в 1930 году. До тех пор она была собственностью Георгия Леонидзе. До сих пор картина выставлялась всего трижды ( в 1957, 1968 и 1978 годах). С 1978 года работа не демонстрировалась из-за сильного повреждения», - сообщили в музее.

Процесс длительной реставрации вела реставратор Национального музея Нана Манагадзе.

Как отмечают в музее, наряду с данным полотном Нико Пиросманишвили постоянную экспозицию пополнят картины «Охота в Индии» и «Медведь в лунную ночь».






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