Впервые за 39 лет общественности будет представлена картина Пиросмани «Свири»

13.01.2017 11:24 В Национальной галерее Грузии имени Дмитрия Шеварднадзе сегодня пройдет презентация картина Нико Пиросманишвили (Пиросмани) «Свири». Посетители смогут увидеть полотно впервые за 39 лет.



«Музей приобрел эту работу Нико Пиросманишвили в 1930 году. До тех пор она была собственностью Георгия Леонидзе. До сих пор картина выставлялась всего трижды ( в 1957, 1968 и 1978 годах). С 1978 года работа не демонстрировалась из-за сильного повреждения», - сообщили в музее.



Процесс длительной реставрации вела реставратор Национального музея Нана Манагадзе.



Как отмечают в музее, наряду с данным полотном Нико Пиросманишвили постоянную экспозицию пополнят картины «Охота в Индии» и «Медведь в лунную ночь».















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