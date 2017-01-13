Украинцы празднуют Щедрый вечер

13.01.2017 11:45 Вечером 13 января, накануне Нового года по старому стилю, украинцы традиционно празднуют Щедрый вечер (Щедрую кутью) или праздник Меланки.



Такое название в народной традиции - Меланки, Маланки, Миланки - праздник получил потому, что по юлианскому календарю, которым пользуются восточные православные христиане на 31 декабря приходится день святой Мелании Римлянки, которая жила в Риме в IV-V вв.



Следуя украинской новогодней обрядности, вечер с 13 на 14 января называют щедрым потому, что для него готовят щедрый праздничный новогодний стол: второй раз в зимние праздники варится кутья, но уже скоромная, а на столе должны преобладать мясные блюда (колбасы, жареное мягкие мясо, жаркое и т.д.). К богатому столу готовят также блины, пироги с сыром, мясом, вареники со сметаной. Главные праздничные действа Щедрого вечера это - щедрование, мальчишники и девичьи «Меланки», «Коза». Щедрование - давний обычай традиционного народного украинского нового года.



Как только начинает темнеть, группы щедровальщиков (преимущественно молодежь) осуществляют величальные новогодние обходы и поздравления, во время которых песнями прославляют хозяев, желают им здоровья и достатка на весь год, за что и получают щедрую награду. Жизнерадостные щедривки и сегодня пользуются всеобщей любовью и уважением в Украине.



По давней традиции в мальчишник «Меланци» роль главного обрядового персонажа играл парень, переодетый в женский народный костюм. Девушки также ходят щедровать с «Меланкой»: самую красивую одевают как «невесту», а на роль «жениха» переодевают другую девушку.

















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