Зять президента Грузии рассказал полиции подробности нападения

13.01.2017 16:39 Зять президента Грузии Миндия Гогочури, находящийся в больнице после нападения, рассказал о случившемся полиции, сообщает телекомпания «Имеди» со ссылкой на МВД.



Гогочури и его друг Михаил Татришвили получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в центре Тбилиси в ночь на 12 января. Их срочно доставили в Университетскую клинику имени академика Кипшидзе (Республиканская больница). Гогочури была проведена операция.



На данном этапе МВД Грузии воздерживается от разглашения деталей дела, в ведомстве отказываются говорить о подробностях допроса Гогочури.

В связи с произошедшим до сих пор никто не задержан. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК Грузии — «причинение менее тяжкого вреда здоровью» и «противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». Виновным грозит до 4 лет лишения свободы.



Между тем, врачи отмечают позитивную динамику состояния здоровья обоих раненых и, по всей вероятности, их выпишут уже завтра.



«У Татришвили – огнестрельное ранение в область груди, но без проникновения. Это легкое ранение. Это подтверждается и последующими исследованиями. У второго пациента (Миндии Гогочури) – ранение голени. Состояние обоих пациентов удовлетворительное. Мы планируем выписать их завтра», — сказал хирург Илья Церетели в эфире телекомпании «Имеди».



Миндия Гогочури женат на падчерице Георгия Маргвелашвили – дочери первой леди Грузии Маки Чичуа от первого брака. Георгий Маргвелашвили и Мака Чичуа, которые женаты вторым браком, имеют от первых браков старших дочерей. Они обе замужем.



Летом 2016 года Георгий Маргвелашвили заявил о факте обыска, проведенного в квартире его зятя и потребовал разобраться с его законностью, не исключив, что «давление на члена его семьи» было осуществлено с целью «добиться от него какой-то реакции».



Адвокат Гогочури тогда заявил журналистам, что личный обыск и обыск квартиры его подзащитного были проведены с грубыми нарушениями.



В свою очередь, в МВД заявили, что у оперативников была информация о незаконном хранении-ношении огнестрельного оружия. Именно с этой целью 28 июня 2016 года полицейские обыскали Гогочури и еще двух человек.



Из материалов следствия стало известно, что Миндия Гогочури ранее был неоднократно судим, так же как и двое его друзей.



Полиция обыскала автомобиль и квартиру зятя президента. В итоге огнестрельное оружие не обнаружили и, соответственно, его не привлекли к уголовной ответственности. После заявления президента прокуратура начала расследование о возможном превышении служебных полномочий во время обыска.



"Новости-Грузия"











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