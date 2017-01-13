Православная церковь отмечает завтра праздник Обрезания Господня и День памяти святителя Василия Великого

13.01.2017 20:42 Православная церковь отмечает завтра праздник Обрезания Господня и День памяти святителя Василия Великого Православная церковь отмечает завтра праздник Обрезания Господня и День памяти святителя Василия Великого. Завтра же празднуется новолетие, или Старый Новый год.



Согласно Евангельскому преданию, на восьмой день после Рождения Христос, по ветхозаветному закону, принял иудейский обряд обрезания, который был установлен для всех младенцев мужского пола в знак завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками.



При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано имя Иисус (Спаситель), возвещенное Архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Деве Марии.



Святитель Василий Великий, живший в IV веке, был архиепископом Кесарии Каппадокийской.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

