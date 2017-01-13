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Активность болельщиков Зазы Пачулия заставила Руди Гобера задуматься о смене гражданства
13.01.2017 23:11
Активность грузинских болельщиков Зазы Пачулия заставила игрока национальной сборной Франции задуматься о смене гражданства.
Накануне были опубликованы очередные промежуточные итоги голосования за право принять участие в «Матче всех звезд». Капитан сборной Грузии и центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия по-прежнему идет в голосовании вторым и имеет все шансы войти в стартовую тройку Западной Конференции для участия в Матче.
Активность грузинских пользователей социальных сетей, благодаря поддержке которых Пачулиа достиг этого результата, впечатляет не только поклонников баскетбола, но и самых известных игроков НБА.
Французскому игроку и центровому клуба «Юта Джаз» Руди Гоберу не удалось попасть даже в первую десятку.
В своем микроблоге Гобер прокомментировал результаты голосования следующим образом: Серьезно думаю о смене гражданства (пост на английском и французском).
Напомним, голосование за право принять участие в Матче началось 26 декабря и продлится до 16 января. Список претендентов включает в себя абсолютно всех игроков, выступающих в НБА.
Уже сейчас Пачулия набрал более 828 тысяч голосов. За минувшую неделю грузинский баскетболист улучшил свой прошлый результат на 83,7%. Сейчас Пачулия уступает лишь партнеру по «Уорриорз» Кевину Дюрэнту — его результат превышает 1 миллион голосов.
Благодаря активности соотечественников и успешным выступлениям в ходе 71-го сезона НБА, Заза Пачулия привлек к своей персоне огромное внимание. Ведущие спортивные издания обращаются к нему за комментарием и просят объяснить, чем вызвана его популярность на родине.
Вот, что сказал Пачулия в интервью Basketball Insiders: «Если честно, каждый карьерный шаг, сделанный мной, Грузия всегда в моих мыслях, как в той песне. Я всегда чувствую это, когда нахожусь в Грузии. Когда я нахожусь за границей, а в настоящее время я единственный игрок НБА из Грузии, я представляю свою страну, поэтому на моих плечах большая ответственность».
"Новости-Грузия"
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