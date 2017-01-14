15 января состоится награждение десяти лучших грузинских спортсменов в неолимпийских видах спорта

14.01.2017 14:41 15 января состоится награждение десяти лучших грузинских спортсменов в неолимпийских видах спорта за 2016 год. Церемония традиционно пройдет на юбилее радио JAKO FM.



Вечер начнется в 19:30 часов в гостинице Билтмор Тбилиси. Лучшую десятку представителей не олимпийских видов спорта выберут соответствующие спортивные федерации. Победителей наградят медалями, дипломами и подарками.



В церемонии примут участие мэр города Тбилиси Давид Нармания, министр по делам спорта и молодежи Грузии Тариел Хечикашвили, министр культуры и охраны памятников Михаил Гиоргадзе, глава национальной администрации по туризму Георгий Чоговадзе, заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Кети Бочоришвили и другие официальные лица.



JAKO FM - первое и единственное спортивное радио в Грузии, которое вещает на частоте 96.3 FM с 15 января 2006 года. Радио носит имена известного грузинского журналиста, актера, спортивного комментатора Котэ Махарадзе и грузинского спортивного комментатора Джамлета Хухашвили. Радио JAKO FM систематически освещает все спортивные мероприятия, происходящие в Грузии и на международной арене. В 2013 году радио JAKO FM стало членом европейской семьи международного медиа-холдинга gbtimes. В результате произведенных изменений, радио кардинально изменилось и стало одним из самых высококачественных и успешных в Грузии. На сегодняшний день радиостанция обладает техническим обеспечением на уровне ведущих мировых радиостанций. С 2013 года JAKO FM стала официальным партнером грузинского спорта. В рамках этого партнерства радиостанция особое внимание уделяет всем грузинским чемпионатам и другим спортивным начинаниям в нашей стране. Наряду со спортом, радио JAKO FM освещает множество других событий в Грузии и во всем мире. Команда JAKO FM одной из первых внедрила направление познавательно-туристических радиопередач, с помощью которых у слушателей есть возможность узнать множество новостей не только о Грузии, но и о других странах.















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