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Иванишвили продолжает собирать в своем дендропарке многолетние деревья со всей Грузии
14.01.2017 15:59
Гиганты, выбранные экс-премьером Грузии, миллиардером Бидзиной Иванишвили для дендропарка в Уреки, готовятся к отправке.
Магнолии, тюльпановые деревья и платаны из Чакви, Букнари, Цихисдзири будут перевезены по специально возведенным из бетонных плит дорогам.
В районе бывшей президентской резиденции Бобоквати в Аджарии уже обустроен временный причал, откуда деревья транспортируют по морю в Уреки.
Вес одной из магнолий, которая уже отправилась в дендропарк миллиардера, составляет 240 тонн.
По информации местного населения, для того, чтобы расчистить дорогу к причалу, сотрудники компании ведущей подготовительные работы, вырубают столетние эвкалиптовые деревья.
По их словам, ветки эвкалиптов мешают транспортировке гигантской магнолии, которая должна быть доставлена на территорию парка Бидзины Иванишвили в Гурии.
Напомним, первые попытки перевозки огромных реликтовых деревьев, которые Иванишвили пересаживал в свой личный дендрарий, вызвали недовольство в грузинском обществе. Фотографии и видео парома в море, на котором стоит дерево высотой в 50 метров и весом в 640 тонн, облетели социальные сети.
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