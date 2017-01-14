Иванишвили продолжает собирать в своем дендропарке многолетние деревья со всей Грузии

14.01.2017 15:59 Гиганты, выбранные экс-премьером Грузии, миллиардером Бидзиной Иванишвили для дендропарка в Уреки, готовятся к отправке.



Магнолии, тюльпановые деревья и платаны из Чакви, Букнари, Цихисдзири будут перевезены по специально возведенным из бетонных плит дорогам.



В районе бывшей президентской резиденции Бобоквати в Аджарии уже обустроен временный причал, откуда деревья транспортируют по морю в Уреки.



Вес одной из магнолий, которая уже отправилась в дендропарк миллиардера, составляет 240 тонн.







По информации местного населения, для того, чтобы расчистить дорогу к причалу, сотрудники компании ведущей подготовительные работы, вырубают столетние эвкалиптовые деревья.



По их словам, ветки эвкалиптов мешают транспортировке гигантской магнолии, которая должна быть доставлена на территорию парка Бидзины Иванишвили в Гурии.



Напомним, первые попытки перевозки огромных реликтовых деревьев, которые Иванишвили пересаживал в свой личный дендрарий, вызвали недовольство в грузинском обществе. Фотографии и видео парома в море, на котором стоит дерево высотой в 50 метров и весом в 640 тонн, облетели социальные сети.















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