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Магнолия Бидзины Иванишвили создала километровую пробку


14.01.2017   17:48
В результате работ по перевозке многолетней магнолии в имения Иванишвили на трассе Батуми-Кобулети создалась почти километровая автомобильная пробка. Магнолия должна быть размещена на паром и по морю доставлена в имение Иванишвили.

На территории поселка Бобокваты ведется обрезание столетних деревьев. Как заявляют местные жители, ветки деревьев мешают провозу многолетней магнолии. Местные жители собирают обрезанные ветки и увозят домой.








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