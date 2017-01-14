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Защитник сборной Грузии будет играть за тульский «Арсенал»


14.01.2017   23:42
Грузинский защитник Гиа Григалава продолжит карьеру в тульском "Арсенале", сообщила пресс-служба тульского клуба. Контракт футболиста с "Арсеналом" подписан по схеме "1,5+1".

27-летний Гиа Григалава выступал в премьер-лиге за "Ростов", "Москву", "Волгу", "Крылья Советов" и "Анжи". Последним клубом центрального защитника был кипрский "Этникос", за который он провёл восемь матчей.

С 2011 года футболист привлекается в сборную Грузии, на его счету 16 встреч за национальную команду.

Тульский "Арсенал" после 17 туров чемпионата России занимает предпоследнее, 15-е место с 12 очками. Свой первый матч после перерыва "Арсенал" проведет 4 марта с клубом "Оренбург".






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