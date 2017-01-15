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Брат первой леди Грузии отрицает выдвинутые против него обвинения
15.01.2017 11:44
«Брат Маки Чичуа – Михаил Мгалоблишвили отрицает выдвинутые обвинения», - об этом сообщил телекомпании «Рустави 2» его адвокат Заза Микатадзе
Он отметил, что речь идет о двух единицах оружия , которые, по словам адвоката, непригодны для стрельбы.
«Это были эскизы - негодные куски железа. По его словам, они непригодны для стрельбы, при визуальном осмотре становится понятно, что они для стрельбы не годятся», - заявил адвокат.
По его словам, сторона защиты планирует провести альтернативную экспертизу. Адвокат заявляет, что о деталях расскажет позже.
Напомним, что вчера правоохранителями был задержан брат первой леди Грузии Маки Чичуа Михаил Мгалоблишвили. .
Как сообщило МВД Грузии, Михаил Мгалоблишвили обвиняется в преступлении, предполагаемом 2-й и 3-й частями статьи 236 УК Грузии (противозаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).
Как пояснили в ведомстве, 13 января суд уже избрал для Михаила Мгалоблишвили в качестве меры пресечения заключение под стражу.
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