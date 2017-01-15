Раненный в центре Тбилиси мужчина скончался в больнице

15.01.2017 13:13 Мужчина, раненный из огнестрельного оружия в Тбилиси, скончался в больнице, сообщает телекомпания «Имеди».



Раненный был доставлен в Университетскую клинику имени Кипшидзе (Республиканская больница) без сознания вечером 14 января. Ему была проведена срочная операция, однако спасти жизнь не удалось.



Инцидент произошел на улице Шартава, в районе Сабуртало. Полицию на место вызвали местные жители, по словам которых стрельбе предшествовал конфликт между мужчинами.



По данным МВД, предполагаемый обвиняемый уже установлен, ведутся розыскные мероприятия по его задержанию.



Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство» УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.















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