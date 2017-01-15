Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Раненный в центре Тбилиси мужчина скончался в больнице


15.01.2017   13:13
Мужчина, раненный из огнестрельного оружия в Тбилиси, скончался в больнице, сообщает телекомпания «Имеди».

Раненный был доставлен в Университетскую клинику имени Кипшидзе (Республиканская больница) без сознания вечером 14 января. Ему была проведена срочная операция, однако спасти жизнь не удалось.

Инцидент произошел на улице Шартава, в районе Сабуртало. Полицию на место вызвали местные жители, по словам которых стрельбе предшествовал конфликт между мужчинами.

По данным МВД, предполагаемый обвиняемый уже установлен, ведутся розыскные мероприятия по его задержанию.

Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство» УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Туркменская нефть пойдет транзитом через Грузию
Президент займется популяризацией грузинской продукции
В России запретили ввоз говядины из Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Патриархия Грузии призывает пресечь разрушения исторических памятников в Абхазии
Абхазский режим в поисках дополнительных источников электроэнергии
Кипрская модель объединения Грузии?!
С алтаря христианского храма средневековой Анакопии удалили лапидарные надписи
Абхазия может погрузиться во тьму
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС продолжает содействовать созданию стабильных рабочих мест в Армении
ЕС одобрил план энергетического развития Еревана
Евкуров поручил выявить нелегальных мигрантов в Ингушетии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна