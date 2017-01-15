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В Батуми от острой пневмонии скончались два пациента


15.01.2017   15:47
В Батуми от острой пневмонии скончались два пациента.

Как сообщает заместитель директора Батумской республиканской больницы Георгий Кикабадзе, пациенты находились в отделении реанимации. Вчера их состояние значительно ухудшилось, что привело к гибели больных.

«От острой пневмонии в республиканской больнице скончались два пациента. Состояние их здоровья было очень тяжелым. Они проходили лечение в отделении реанимации», - отметил Георгий Кикабадзе.







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