В Батуми от острой пневмонии скончались два пациента

15.01.2017 15:47 В Батуми от острой пневмонии скончались два пациента.



Как сообщает заместитель директора Батумской республиканской больницы Георгий Кикабадзе, пациенты находились в отделении реанимации. Вчера их состояние значительно ухудшилось, что привело к гибели больных.



«От острой пневмонии в республиканской больнице скончались два пациента. Состояние их здоровья было очень тяжелым. Они проходили лечение в отделении реанимации», - отметил Георгий Кикабадзе.

















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