18 января день освящения воды по чину Великой агиасмы

15.01.2017 15:48 В среду, 18 января - день освящения воды по чину Великой агиасмы.



«Это происходит дважды в год. Накануне Крещения, в среду состоится литургия, а после литургии - освящение воды по чину Великой агиасмы. В среду вечером будет большой молебен. В четверг праздник Крещения и второе великое освящение по чину агиасмы», - сказал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.



Он поздравил прихожан с Рождеством и Новым годом. Илия II наградил нескольких духовных лиц и возвел в высокую духовную степень. Кроме того, патриарх благословил богословское училище святой Нино, которое было основано в 2010 году в епархии Ахалкалаки и Кумурдо.















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