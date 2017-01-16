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Зятя президента Грузии выписали из больницы после ранения


16.01.2017   11:47
Зятя президента Грузии Миндию Гогочури выписали из Университетской клиники им. академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница), где его прооперировали после огнестрельного ранения в ногу, сообщает телекомпания "Рустави-2".

Гогочури и его друг Михаил Татришвили получили ранения в ходе стрельбы на улице Баланчивадзе в Тбилиси в ночь на 12 января. Правоохранители допросили обоих пострадавших в больнице.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК Грузии — "причинение менее тяжкого вреда здоровью" и "противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Виновным грозит до 4 лет лишения свободы.

Зять президента Грузии уже во второй оказался в центре внимания общественности. Летом 2016 года Маргвелашвили заявил, что на Гогочури попытались оказать давление сотрудники полиции — его остановили на улице, после чего обыскали его квартиру и машину без постановления суда. Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело на предмет возможного превышения служебных полномочий со стороны полицейских.

Однако, позже выяснилось, что полицейские полномочий не превышали. У оперативников была информация о незаконном хранении-ношении огнестрельного оружия. По этой причине полицейские в Тбилиси обыскали Гогочури и еще двух человек. Огнестрельное оружие не обнаружили и, соответственно, не привлекли его к уголовной ответственности.






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