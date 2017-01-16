NDI: Безработица - главная забота жителей Грузии

16.01.2017 12:06 Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), для 58% опрошенных самый главный национальный вопрос вновь - рабочие места.



Так, на вопрос о том, какой национальный вопрос для вас или вашей семьи самый важный, большинство опрошенных также назвало рост цен и инфляцию, бедность, территориальную целостность и пенсии.



Полевые работы исследования NDI были проведены в масштабах Грузии (за исключением оккупированных территорий) в период с 4 ноября по 4 декабря на основе представительной выборки путем прямого интервьюирования 3,141 респондента. Как заявляют в организации, предел средней погрешности составляет +/- 1,8%.















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