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Лишь 32% опрошенных в Грузии считают, что страна развивается в правильном направлении - NDI


16.01.2017   12:28
Национально-демократический институт (NDI) публикует первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в ноябре-декабре 2016 года.

32% опрошенных думает, что Грузия развивается в правильном направлении, а 27% - в "неправильном", а по мнению 36% участников исследования "Грузия вообще не меняется".

Полевые работы исследования были проведены по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) в период с 4 ноября по 4 декабря на основе представительной выборки путем прямого интервьюирования 3,141 респондента. Погрешность результатов - +/- 1.8%. Исследования NDI финансируются Шведским агентством международного развития и сотрудничества (Sida), проводит опросы CRRC-Грузия.







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