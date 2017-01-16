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Положение лишь 17% опрошенных улучшилось после октября 2012 года - NDI


16.01.2017   13:28
17% опрошенных NDI заявляют, что после октября 2012 года положение их семьи не изменилось, по словам же 26% - ухудшилось.

Вместе с тем, 56% опрошенных считает, что они находятся в том же положении, что и до октября 2012 года.
Полевые работы исследования Национального демократического института (NDI) были проведены в масштабах Грузии (за исключением оккупированных территорий) в период с 4 ноября по 4 декабря на основе представительной выборки путем прямого интервьюирования 3,141 респондента. Как заявляют в организации, предел средней погрешности составляет +/- 1,8%.

Исследования NDI финансируются Шведским агентством международного развития и сотрудничества (Sida), проводит опросы CRRC-Грузия.






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