NDI: 66% опрошенных жителей Грузии считают себя безработными

16.01.2017 13:35 Большинство жителей Грузии считают себя нетрудоустроенными, свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института США (NDI), опубликованного в понедельник, 16 января.



К нетрудоустроенным себя причислили 66% опрошенных. 82 % респондентов посчитали, что с 2012 года условия жизни не изменились или заявили об ухудшении положения.



«Как и в результате исследований, проведенных ранее, нами было выявлено, что население Грузии обеспокоено экономическими проблемами. Для граждан самими важными вопросами являются трудоустройство, рост цен и бедность. 66% из них считают себя безработными. И лишь третья часть опрошенных заявила о том, что с 2012 года их условия жизни улучшились..»,- сказала руководитель офиса NDI в Грузии Лора Торнтон на презентации исследования в Тбилиси.















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