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NDI: Для большинства опрошенных доход в минувшем месяце составил 261-400 лари


16.01.2017   14:05
Национально-демократический институт публикует первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в Грузии в ноябре-декабре 2016 года.

На вопрос: каким был ваш доход в минувшем месяце, большинство, 23% населения ответило 261-400 лари, а 21% граждан 401-800 лари.

Только 3% ответили больше 1600 лари.

Полевые работы исследования проводились по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) в период с 4 ноября по 4 декабря на основе представительной выборки путем прямого интервьюирования 3,141 респондента. Погрешность результатов +/- 1.8%. Исследования NDI финансируются Шведским агентством международного развития и сотрудничества (Sida), проводит опросы CRRC-Грузия.







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