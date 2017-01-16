NDI: Для большинства опрошенных доход в минувшем месяце составил 261-400 лари

16.01.2017 14:05 Национально-демократический институт публикует первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в Грузии в ноябре-декабре 2016 года.



На вопрос: каким был ваш доход в минувшем месяце, большинство, 23% населения ответило 261-400 лари, а 21% граждан 401-800 лари.



Только 3% ответили больше 1600 лари.



Полевые работы исследования проводились по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) в период с 4 ноября по 4 декабря на основе представительной выборки путем прямого интервьюирования 3,141 респондента. Погрешность результатов +/- 1.8%. Исследования NDI финансируются Шведским агентством международного развития и сотрудничества (Sida), проводит опросы CRRC-Грузия.

















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