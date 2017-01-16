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Большинство опрошенных за увеличение представительства женщин в парламенте - NDI


16.01.2017   14:16
По мнению большинства опрошенных NDI, 30% членов парламента Грузии должны составлять женщины.

На вопрос: Каким бы было наилучшее перераспределение женщин и мужчин депутатов в парламенте? Ответ перераспределился следующим образом: 10% женщин, 90% мужчин - приемлемо для 14% опрошенных. 30% женщин, 70% мужчин приемлемо для 39%. 50% женщин, 50% мужчин для 35%. 30% мужчин, 70% женщин - для 2% респондентов.

В то же время, 60% респондентов поддерживают введение гендерной квоты.

Полевые работы исследования были проведены по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) в период с 4 ноября по 4 декабря на основе представительной выборки путем прямого интервьюирования 3,141 респондента. Погрешность результатов +/-1.8%.

Исследования NDI финансируются Шведским агентством международного развития и сотрудничества (Sida), проводит опросы CRRC-Грузия.







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