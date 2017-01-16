NDI: С точки зрения евроинтеграции ближе всего к взглядам населения партия ЕНД

16.01.2017 15:25 Согласно исследованию общественного мнения Национально-демократического института (NDI) и CRRC, большинство опрошенных считает, что "Национальное движение" является партией, которая ближе всего к взглядам населения в вопросах европейской и евроатлантической интеграции.



Согласно опросу, партией, которая ближе всех к мнению населения в связи с тем, что Грузия получит больше пользы от европейской и евроатлантической интеграции (вступлением в Евросоюз и НАТО), является "Национальное движение" с 72%, "Грузинская мечта"- 52%, ни одна из партий 48%, 54% назвали другие партии, 47% не знают ответа на этот вопрос, а 46% воздержались от ответа.



Касательно вопроса: Грузия получит больше пользы, если откажется от европейской и евроатлантической интеграции за хорошие отношения с Россией, партией, которая ближе всего к взглядам населения, 38% опрошенных респондентов назвали - другие партии. 33% поддержали "Грузинскую мечту", 20%- "Национальное движение", 31% - воздержались от ответа, 28% считают, что ни одна партия не стоит близко к взглядам населения в этом вопросе, а 22% не знают ответа на вопрос.



Полевые работы исследования NDI проводились по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) в период с 4 ноября по 4 декабря и в его рамках по принципу прямого интервью были опрошены 3 141 респондента. По заявлению организации, средний предел погрешности результатов составляет +/- 1.8%.

















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