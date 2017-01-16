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МИД пригласил на новогоднее мероприятие детей, проживающих у линии оккупации


16.01.2017   17:16
В Министерстве иностранных дел на новогоднее представление пригласили детей, проживающих у линии оккупации в регионе Шида Картли. В ведомстве гостили 56 детей из горийского и карельского муниципалитета, где их встретили любимые сказочные герои и Санта Клаус.

В конце новогоднего представления детям передали подарки, специально собранные для них в Нью-Йорке представителями генерального консульства Грузии и грузинской диаспоры.

Маленьких гостей принял министр Михаил Джанелидзе.

"Я рад, что к нам пришли такие дорогие гости, мы вместе с ними празднуем, и разделяем счастливые новогодние минуты. Нам хорошо известны те трудности, с которыми вы сталкиваетесь из-за оккупации. Правительство Грузии, Министерство иностранных дел ежедневно работает для того, чтобы разрешить эти проблемы с помощью международного содружества. Поздравляю вас с Новым Годом! Я убежден, ваше будущее будет счастливым и успешным"- сказал министр детям.

Примечательно, что Министерство иностранных дел уже четвертый год систематически устраивает разные активности для детей, живущих у линии оккупации, и каждый год приглашает их на разные мероприятия.







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