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Грузинские студенты смогут учиться в Университетском колледже Дублина
17.01.2017 12:18
Грузинский Центр международного образования и Университетский колледж Дублина (UCD) подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает содействие грузинским студентам в учебе на магистерских и докторских программах в одном из самых престижных колледжей Ирландии.
В рамках меморандума, грузинская и ирландская стороны совместно разработают программы и учебники, с помощью которых грузинские студенты смогут углубить свои знания и получить профессиональный опыт.
Меморандум также подразумевает значительные финансовые льготы для тех студентов, которых финансирует Центр международного образования и которые будут зачислены на докторские и магистерские программы Университетского колледжа Дублина.
«Данный меморандум будет шагом вперед в образовательных отношениях Грузии и Ирландии и даст возможность талантливым грузинским студентам овладеть желаемой профессией», — говорится в сообщении министерства образования и науки Грузии.
В Тбилиси находится президент Университетского колледжа Дублина, профессор Эндрю Дикс, а также директор Школы инженерии и архитектуры Дэвид Фицпатрик и региональный менеджер колледжа Эислинг Тиернан. Они проведут встречи в министерстве образования и науки Грузии, в министерстве иностранных дел и в Тбилисском университете имени И.Джавахишвили.
"Новости-Грузия"
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