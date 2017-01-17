В 2016 году из-за вождения в нетрезвом виде прав лишены 30 174 водителя

17.01.2017 12:55 В 2016 году по всей Грузии из-за вождения в нетрезвом виде лишены прав 30 174 водителя, - об этом в интервью ambebi.ge сообщил заместитель министра ВД Шалва Хуцишвили.



Он отметил, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии по-прежнему остается в числе трех основных причин аварий.



Что касается тенденции возврата водительских удостоверений в случае уплаты штрафа, замминистра отметил, что дискреционное право принимать такое решение есть у главы департамента патрульной полиции и, насколько ему известно, руководитель патрульной полиции применяет его только в том случае, если лишение прав произошло впервые.



«...К примеру, кто-то может водить автомашину в течение 10 лет и впервые лишиться прав из-за нетрезвого состояния. Решение принимается с учетом числа этого и других правонарушений. Если лицо несколько раз лишалось прав из-за алкогольного опьянения, в этом случае, в рамках дискреции, директор департамента патрульной полиции ответит отказом на возврат документов в обмен на уплату денежной суммы. В этом плане подход достаточно ужесточен», - заявил Шалва Хуцишвили.



По информации заместителя министра ВД, из 30 тысяч изъятых прав владельцам после уплаты штрафа возвращены максимум 10%.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

