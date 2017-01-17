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За санитарные нормы в школах будут строго спрашивать с директоров


17.01.2017   14:06
В случае нарушения санитарных норм в школах наступит вопрос ответственности директоров - заявил министр образования и науки Александр Джеджелава журналистам.

По заявлению министра, во многих школах в условиях неосвоенного бюджета по-прежнему остается проблема санитарных точек.

"Мы, так сказать, проведем наступление по вопросу гигиены. Мы попросили директоров по мере возможности, на каком уровне могут, урегулировать инфраструктуру, и сделать все для соблюдения чистоты. Это наше поручение, просьба, и требование. Если санузлы не будут упорядочены, обязательно наступит вопрос ответственности директоров. С нашей стороны, разумеется, у них будет поддержка с точки зрения бюджета"- заявил Александр Джеджелава.







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