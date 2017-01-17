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Бывшего тренера сборных Грузии и Азербайджана по дзюдо объявили в международный розыск
17.01.2017 16:37
Уголовный суд Вены выдал ордер на арест двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо Петера Зайзенбахера. 56-летний спортсмен обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек в период с конца 1990-х по начало 2000-х, сообщает «Спорт-Экспресс».
Первой жертве на момент первого изнасилования было 11 лет, второй — 13. По словам представителей суда, Зайзенбахер объявлен в розыск по всему миру.
Зайзенбахер становился золотым призером Олимпийских игр в 1984 и 1988 годах. С 2010 по 2012 год он занимал пост главного тренера сборной Грузии, а с 2012 по 2014 год возглавлял команду Азербайджана.
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