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Присяжные не будут рассматривать дело обвиняемых по «делу о каннибализме»


17.01.2017   18:30
Присяжные не будут рассматривать дело обвиняемых по «делу о каннибализме». Оба обвиняемых отказались от ведения судебного рассмотрения при участии присяжных заседателей.

Суд также не удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемой Ирмы Кочиашвили об изменении меры пресечения. Защита просила отменить решение о заключении под стражу, и не применять к ней ни одну форму меры пресечения.

Что касается второго обвиняемого Беки Шенгелия, по словам его адвоката, обвиняемый согласен с тем, чтобы к нему было применена строгая мера пресечения. В итоге судья удовлетворил ходатайство прокуроров, и оставил в силе решение о применении в качестве меры пресечения для Шенгелия заключения под стражу.






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